Francia crece menos que España, Alemania e Italia porque estos países sanearon sus cuentas

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París, 12 sep (EFE).- La economía francesa crecerá menos en 2026 que las otras grandes economías del euro -Alemania, Italia y España- porque estos últimos países "sanearon sus cuentas públicas", afirmó el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, en una entrevista publicada este sábado en Le Parisien.

Según las últimas estimaciones oficiales, Francia terminará con un crecimiento anual en 2026 del 0,4 % (frente al 0,7 % esperado), mientras que Alemania llegará al 1 %, Italia, al 0,9 % y España, al 2,6 %.

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"Hemos tenido más crecimiento que ellos en los últimos años. Nos adelantamos al apoyar más la recuperación tras el Covid, que es lo que están haciendo ellos ahora. Además, estos países tienen una cosa en común: han saneado sus finanzas públicas", sostuvo Lescure.

El ministro, quien prepara un Presupuesto para 2027 en el que prevé una serie de recortes, sobre todo en las pensiones, atribuyó la desaceleración francesa al "entorno internacional" (el bloqueo de Ormuz hizo perder dos décimas al PIB francés) y a las sucesivas olas de calor (se estima que impactaron en una décima del PIB).

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"Pero la buena noticia es que hemos resistido a pesar de todos estos vientos en contra, gracias también a la estabilidad política; de lo contrario, habría sido mucho peor", dijo, en alusión al frágil equilibrio encontrado por el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, que depende en gran parte de los socialistas para no caer en una moción de censura en la Asamblea Nacional francesa.

Lescure aseveró que "ahora quiero evitar que Francia se convierta en la Grecia de 2009", país que, recordó, tuvo que "recortar drásticamente salarios y pensiones".

El ministro asumió que la meta de 30.000 millones de ahorro en 2027 representa "un esfuerzo considerable" y dio pistas sobre un posible ajuste en las pensiones superiores a los 2.000 euros mensuales, por ejemplo dejando de actualizarlas con la inflación.

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"De entrada, ninguna pensión se reducirá. Estamos en los últimos ajustes. Es útil y justo que los pensionistas contribuyan, ellos también, al esfuerzo colectivo. Y lo pueden entender si es algo compartido y temporal", aseguró. EFE