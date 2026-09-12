LAP57 Madrid Race Week llega a Madrid con un cartel internacional de música electrónica

Cartel de los artistas invitados publicado por la web del festival EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LAP57

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Madrid se prepara para vivir una nueva experiencia musical con la primera edición de LAP57 Madrid Race Week, un festival de música electrónica al aire libre que aterriza en la capital este sábado 12 de septiembre. El evento tendrá lugar en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid y contará con un espacio preparado para recibir hasta 20.000 personas, convirtiéndose en una de las grandes citas musicales de esta Race Week.

El festival reunirá en un mismo escenario a algunos de los nombres más destacados de la música electrónica internacional. ANOTR, Marco Carola y PAWSA serán los grandes protagonistas de esta primera edición, acompañados por Miguelle & Tons, Silvie Loto y Karretero. Además, la organización tiene previsto incorporar un nuevo artista al cartel, aumentando todavía más las expectativas en torno a esta primera edición.

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Entre los grandes reclamos se encuentra Marco Carola, DJ y productor italiano nacido en Nápoles y una de las figuras más reconocidas del minimal techno y el tech house. Junto a él estará PAWSA, nombre artístico de David Esekhile, DJ y productor británico vinculado al tech house y cofundador del sello Solid Grooves. Dos artistas que aportarán su particular sonido a una jornada pensada para disfrutar de la música electrónica en un formato de gran capacidad.

También destaca la presencia de ANOTR, el dúo neerlandés formado por Jesse van der Heijden y Oguzhan Guney. Originarios de Ámsterdam, los dos artistas han conseguido hacerse un hueco en la escena internacional gracias a una propuesta en la que combinan house, disco, minimal y funk con un marcado sentido del groove.

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Con esta primera edición, LAP57 Madrid Race Week apuesta por llevar la música electrónica a un gran espacio open air y ofrecer una experiencia musical de gran formato. Una cita que reunirá a miles de asistentes y a varios de los artistas más destacados del panorama electrónico internacional, inaugurando así un nuevo concepto de festival en Madrid.