Irak destituye a un jefe militar y cierra pasos con Irán tras ataque a Arabia Saudí

Guardar

Bagdad, 12 sep (EFE).- El Gobierno de Irak ordenó este sábado la destitución del comandante del Mando de Operaciones de Maysan, provincia en el sureste iraquí, tras confirmarse que los ataques dirigidos contra el oleoducto de Arabia Saudí se originaron en esta zona, y ordenó el cierre de pasos fronterizos con Irán.

"El primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, ordenó la creación de una comisión de investigación sobre el Mando de Operaciones de Maysan", indicó en un comunicado el portavoz del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Sabah al Numan.

PUBLICIDAD

Asimismo, afirmó que Al Zaidi dispuso la destitución del comandante de operaciones de su cargo, después de confirmarse que "los ataques dirigidos contra nuestros hermanos en el reino de Arabia Saudí se habían originado desde un punto situado" en esta gobernación fronteriza con Irán.

Posteriormente, la Célula de Medios de Seguridad de Irak informó en un comunicado de que "las autoridades de seguridad competentes han iniciado operaciones de reorganización administrativa y de seguridad en diversos pasos fronterizos, lo que ha requerido su cierre", sin especificar de qué pasos se trata.

PUBLICIDAD

No obstante, Irán indicó que "según han informado las autoridades iraquíes esta madrugada, las fronteras de Shalamcheh y Chazabeh -suroeste del país persa- permanecen cerradas hasta nuevo aviso", dijo Valiolah Hayati, vicegobernador de la provincia de Juzestán para Asuntos de Seguridad, en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

Las decisiones iraquíes llegan después de que Riad anunciara la noche del viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques con drones procedentes de Irak.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Exteriores saudí condenó el ataque y aclaró que Arabia Saudí ha optado "por no responder en esta fase tras la solicitud de Al Zaidi de dar una oportunidad al Gobierno de Irak para adoptar las medidas necesarias destinadas a impedir los ataques lanzados desde territorio iraquí contra el reino y los países vecinos".

Por su parte, el Gobierno iraquí ordenó "una investigación urgente sobre las circunstancias de los ataques y las partes responsables de los mismos".

Las milicias proiraníes en Irak ya habían atacado antes a Arabia Saudí, sobre todo con drones, misiles y proyectiles dirigidos contra Riad, la región oriental y también instalaciones energéticas del reino, llevando a Riad a lanzar a finales de julio una ofensiva conjunta con Estados Unidos en respuesta. EFE

PUBLICIDAD