Un acto malintencionado, pista del descarrilamiento con 44 heridos en el norte de Francia

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París, 12 sep (EFE).- Un acto humano malintencionado es la pista principal del descarrilamiento el viernes del tren regional en el que resultaron 44 personas heridas y que circulaba entre las ciudades de Ruán y Caen, en el norte de Francia.

Así lo informó el canal BFMTV, que cita una fuente policial sobre la hipótesis del acto malintencionado, una figura jurídica en Francia que abarca desde el sabotaje hasta los actos vandálicos.

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Al menos 44 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 18 años en estado muy grave, por el siniestro que ocurrió a las 19:45 horas (17:45 GMT) del viernes entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime, en la ruta entre Ruán y Caen.

La Fiscalía de Ruán anunció que la pasajera de 18 años tuvo que ser evacuada en urgencia absoluta, mientras que los otros 43 heridos fueron atendidos en un estado de urgencia relativa.

También según la Fiscalía, los primeros policías que intervinieron realizaron las pruebas de detección de sustancias prohibidas al maquinista del tren. Todas dieron resultado negativo.

En un testimonio al canal público Ici, Louis, de 24 años, contó que, al principio, notó unas sacudidas que sintió como normales, pero "a los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte".

"Ya no me sostenía en mi asiento, tuve que agarrarme al asiento de adelante. Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera del vagón. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón. Había cristales rotos por todas partes (...) Todavía estoy temblando", relató. EFE

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