Carlota Urribarri, hija de Susana Urribarri, celebra sus 26 años por todo lo alto con un tardeo flamenco en Madrid

Carlota Urribarri durante su cumpleaños junto a su madre Susana Urribarri. Carlota Urribarri vuelve a demostrar que cada año consigue superarse con la celebración de su cumpleaños. La hija de la conocida representante de famosos Susana Urribarri acaba de cumplir 26 años y, tras celebrar como es tradición su cumpleaños en Ibiza, este año ha querido sorprender con una fiesta muy especial en pleno corazón de Madrid. Concretamente, la joven reunió a numerosos amigos e influencers en el restaurante italiano Sottosopra, situado en la conocida calle Jorge Juan, donde cambió la tradicional cena por un animado tardeo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Carlota Urribarri vuelve a demostrar que cada año consigue superarse con la celebración de su cumpleaños. La hija de la conocida representante de famosos Susana Urribarri acaba de cumplir 26 años y, tras celebrar como es tradición su cumpleaños en Ibiza, este año ha querido sorprender con una fiesta muy especial en pleno corazón de Madrid. Concretamente, la joven reunió a numerosos amigos e influencers en el restaurante italiano Sottosopra, situado en la conocida calle Jorge Juan, donde cambió la tradicional cena por un animado tardeo.

Carlota se volcó en todos los detalles de una celebración que tuvo como protagonista la música y el ambiente festivo. La joven organizó un auténtico tablao flamenco para sus invitados, con una actuación del grupo de la artista Samara Losada, que puso el toque más castizo de la fiesta, ya que el dress code elegido para la ocasión fue 'Dolce Vita', un guiño a la estética italiana que parece venirle de familia, ya que su madre, Susana Urribarri, es prácticamente italiana. Entre los detalles de la celebración tampoco faltó el vino de Lolea, unas pastillas para la resaca de Luzzid Recovery y una espectacular tarta de Monse Peré, que puso el broche dulce a una jornada en la que la hija de Susana cuidó al máximo cada elemento. El resultado fue una fiesta muy animada y llena de rostros conocidos de las redes sociales, que no quisieron perderse este cumpleaños tan especial.

PUBLICIDAD

Junto a Carlota estuvo su madre, Susana Urribarri, que a sus 60 años continúa siendo una de las representantes de famosos más reconocidas y una colaboradora habitual del programa de Sonsoles Ónega. A pesar de que tenía dos cumpleaños en la agenda en el mismo día, Urribarri quiso estar presente junto a su hija en esta fecha tan señalada. No obstante, cabe destacar que antes de acudir a la celebración de Carlota, tuvo tiempo de acercarse a felicitar y darle un beso a su gran amigo Ramón Freixa, que también celebraba su cumpleaños ese mismo día.

Una jornada, sin duda, inolvidable para Carlota, que ha querido celebrar sus 26 años rodeada de amigos y en un ambiente muy especial. Después de convertir Ibiza en uno de sus escenarios habituales para festejar su cumpleaños, este año ha apostado también por Madrid y por una celebración diferente en la que el tardeo, el flamenco, la gastronomía italiana y la estética de la 'Dolce Vita' se han unido para brindar por una nueva vuelta al sol.

PUBLICIDAD

Además, la propia Carlota Urribarri quiso compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la celebración a través de sus redes sociales.