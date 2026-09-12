Fran Antón sobre la fiesta sorpresa de Kiko Hernández para celebrar su 50 cumpleaños:"viene creyendo que es otra cosa"

Fran Antón hablando con la prensa antes del cumpleaños sorpresa de su marido Kiko Hernández EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Kiko Hernández ha cumplido 50 años por todo lo alto y lo ha hecho rodeado de sus seres queridos. El excolaborador ha sido sorprendido con una fiesta de cumpleaños organizada con motivo de esta fecha tan especial y, a las puertas del restaurante, su marido, Fran Antón, se dejaba ver con unos grandes globos con los números que conmemoraban sus cinco décadas de vida.

Muy sonriente y feliz, el actor ha dejado claro que la celebración era un momento para brindar por la vida y, sobre todo, por la salud: "celebrando la vida y los 50, que no es nada, que no es poco, vamos", ha asegurado Fran, que ha reconocido que lo importante en esta nueva etapa es poder disfrutar de la vida con salud.

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Además, ha desvelado cómo se encuentra Kiko en este momento, destacando especialmente su ilusión por su nueva faceta profesional: "muy contento con su programa de YouTube, está muy contento", ha explicado.

Una fiesta íntima a la que, según ha contado, estaban invitados entre 20 y 30 personas. Lo más especial de la velada, sin duda, era que su marido desconocía por completo la sorpresa que le habían preparado: "sí, sí. Él viene creyendo que es otra cosa y ahora se entera", ha confesado dejando en manos del cumpleañero el momento de descubrir que sus familiares y amigos le esperaban para celebrar sus 50 años.

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