Fernando Alonso: "No será fácil adelantar, tenemos que beneficiarnos si hay caos"

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El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) expresó este sábado que en Madring "no es fácil adelantar", por lo que tiene que beneficiarse "si hay caos" en la zona delantera, después de caer en la Q1 de la calificación del Tag Heuer Gran Premio de España, en el que partirá de la decimoctava posición.

"Fue difícil. Creo que desde el FP1 hasta ahora hemos mejorado el coche, pero al mismo tiempo tenemos que controlar el circuito, cómo sigue evolucionando y el nivel de grip aumenta, así que tenemos que estar encima de eso también", analizó el asturiano en declaraciones a F1.

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Aún así, y pese a caer en la Q1 y quedarse con el decimoctavo lugar, cree que lo hicieron "bien". "Dimos el máximo. Estoy contento con el coche ahora. Creo que estamos en medio de los Williams, lo que probablemente ha sido nuestra mejor calificación del año. Creo que es así, y espero que mañana podamos recuperarnos", deseó.

"Ver la bandera a cuadros será el primer objetivo de mañana. Después de eso, sí, será difícil adelantar, viendo la F3 y la F2, no fue una pista fácil para adelantar, pero cualquier cosa puede suceder, especialmente si hay un caos en frente de nosotros, tenemos que beneficiarnos", concluyó.

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