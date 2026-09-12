Familiares y autoridades participan en misa por fallecidos en explosiones en Bolivia

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La Paz, 12 sep (EFE).- Familiares y autoridades participaron este sábado en una misa católica en homenaje a los fallecidos y desaparecidos tras las explosiones ocurridas hace ocho días en un cuartel militar en Bolivia.

La ceremonia se realizó en una plaza cercana al Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', situado en Viacha, un municipio del altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde llegaron familiares, autoridades y amigos de los militares fallecidos y desaparecidos.

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La Fiscalía confirmó la muerte de nueve militares y aún quedan cinco que no han sido localizados de entre los escombros, además de 84 personas heridas.

Después de la celebración eucarística, uno de los familiares dijo que los militares "murieron sirviendo a la patria" y que su presencia en el cuartel militar fue para decir "algún día a sus papás sirvieron al país".

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara, que también participó en la misa, afirmó que "mientras haya un solo cuerpo por encontrar" no se pueden rendir porque hay todavía "cinco familias que tienen derecho a encontrar a sus hijos".

"Hago un llamado para que continúen los esfuerzos de búsqueda y se rescaten hasta encontrar a los cinco soldados", pidió Lara.

Algunos padres de los militares fallecidos pidieron ayuda al Gobierno de Rodrigo Paz para sus familias porque, según dijeron, se quedaron sin dinero después de velar y enterrar a sus hijos.

El viernes 4 de septiembre hubo dos explosiones en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar'.

El Gobierno explicó que la segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor" y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó el jueves que se colectaron 48 bolsas con restos humanos que están en proceso de análisis a cargo de especialistas en genética, con la finalidad de identificar si pertenecen a los desaparecidos.

El Ejército denunció en la víspera al exministro de Defensa, Edmundo Novillo, por los supuestos delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, al no haber atendido un informe oficial que advertía el peligro de los artefactos que se encontraban en el depósito de ese cuartel.

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El presidente, Rodrigo Paz, declaró el lunes "duelo nacional" por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país.

La Fiscalía inició un proceso penal contra los responsables de este suceso bajo los cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

Mientras que el Senado aprobó hace unos días una resolución de "atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones" que demanda la "reparación integral para todas las víctimas, civiles y militares, que contemple compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales". EFE

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