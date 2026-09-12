Diomande se estrena como titular con el Madrid y vuelven Bernardo, Rüdiger y Carreras

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, da entrada a Yan Diomande de inicio por primera vez para el encuentro contra el Rayo Vallecano (21.00 horas CEST), en un once con muchos cambios respecto al que ganó al Inter este martes.

"Es importante que dos o tres jugadores que no jugaron el último partido puedan dar un poco más de energía al grupo. Rotación no es una palabra que me guste mucho, pero habrá un espacio", adelantó el técnico en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Introduce dos novedades el técnico portugués en la retaguardia de su equipo. Thibaut Courtois continúa jugando todos los minutos posibles. En la línea defensiva estarán Carreras, Konaté, Rüdiger y Dumfries.

El centro del campo, en cuadro ante el Inter el pasado martes a causa de las sanciones de Camavinga, Bernardo y Güler, recupera efectivos. Mourinho se decanta por Bernardo y un Valverde intocable para el doble pivote.

Por delante, la mediapunta será para Bellingham; las bandas, para Yan Diomande, en su primer encuentro como titular, y Vinícius; y la punta de ataque, para Kylian Mbappé.

En la convocatoria del equipo blanco, solo están ausentes los lesionados de larga duración Rodrygo, Militao y Mendy.

El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Bernardo, Valverde; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.