Detienen al presunto autor de una estafa de más de 11.200 euros con una tarjeta bancaria clonada

28/12/2018 La Guardia Civil rastrea la tarjeta clonada en El Barco 28-12-2018 SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN G. CIVIL ÁVILA

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La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Hoteja', ha detenido en la provincia de Granada a un varón de 20 años como presunto autor de un delito continuado de estafa, tras realizar 136 cargos fraudulentos con una tarjeta bancaria por un importe total de más de 11.200 euros.

El área de investigación de la Guardia Civil de La Zubia se hizo cargo de las actuaciones al tener conocimiento de la denuncia presentada el pasado día 2 de septiembre por la víctima, una persona de edad avanzada, que detectó el uso fraudulento de su tarjeta al revisar los movimientos del verano, en los que figuraban numerosos cargos online en distintos comercios, principalmente en una localidad de la provincia de Cádiz, así como compras en diferentes plataformas digitales concretas.

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Según el comunicado difundido por el cuerpo armado, el perjudicado solo realizaba compras presenciales en establecimientos de la localidad granadina de La Zubia y la tarjeta era gestionada habitualmente por un familiar para compras por Internet.

El análisis de los cargos bancarios y las comprobaciones efectuadas en los comercios y establecimientos implicados, junto con las imágenes de videovigilancia recopiladas, permitieron a los agentes identificar claramente al presunto autor de las 136 operaciones fraudulentas.

En el transcurso de la investigación, se tuvo conocimiento de que el pasado día 3 de septiembre esta misma persona había sido detenida por la Policía Nacional en Cádiz por delitos de estafa vinculados al uso fraudulento de tarjetas bancarias.

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Los indicios apuntan a que el presunto autor se habría hecho con una tarjeta clonada, posiblemente obtenida a través de alguna plataforma digital o mediante tecnología contactless.

Tras ser localizado, los guardias le detuvieron y le instruyeron diligencias, y pusieron las actuaciones a disposición del Juzgado de Guardia de Granada. Fuentes del cuerpo armado señalan que el detenido no tenía nada que ver con la víctima.

La Guardia Civil recuerda la importancia de realizar compras únicamente en plataformas seguras, de extremar las precauciones sobre dónde se introducen los datos bancarios y de revisar periódicamente los movimientos de las cuentas para detectar posibles cargos no autorizados. En caso de ser víctima de operaciones fraudulentas, se recomienda recopilar toda la información disponible y presentar denuncia en dependencias oficiales.

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