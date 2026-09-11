Corea del Norte lanza un misil hacia el mar del Japón

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Corea del Norte ha lanzado un misil hacia el mar de Japón, un misil hacia el mar de Japón, también conocido como el mar del Este, según ha indicado el Ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha detectado el lanzamiento de un proyectil "no identificado" apuntando directamente a Pyongyang, de acuerdo a las informaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

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La agencia se ha hecho eco del anuncio a las 5.46 horas del sábado (hora de Seúl, las 23.00 de este viernes en la España peninsular y Baleares), sin que las autoridades japonesas, por su parte, se hayan pronunciado hasta el momento.

El lanzamiento se produce después de que a mediados del pasado agosto, Corea del Norte hiciera lo misma con una salva de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, tras las maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington y pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio orden de reducir dichos ejercicios en un gesto hacia el dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

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