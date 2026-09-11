Luis García Plaza destaca "la insistencia" del equipo para conseguir la victoria

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Sevilla, 11 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, destacó la "insistencia" de su equipo para lograr la victoria ante el Valencia (1-0), valoró especialmente la actitud mostrada por sus jugadores y subrayó que el conjunto sevillista ya suma diez puntos en este inicio de campeonato.

"Ha sido un partido de insistencia. Ha tardado en llegar el gol y en un tramo de la segunda parte no han pasado de medio campo. El equipo ha hecho 35 minutos de un nivel altísimo", señaló el técnico sevillista tras el encuentro.

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García Plaza se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores y, especialmente, con la ambición mostrada para buscar el triunfo hasta el final. "Ya tenemos diez puntos y me quedo con la actitud del equipo. Me quito el sombrero por las ganas de ganar el partido", afirmó.

El entrenador sevillista también quiso destacar el momento que atraviesa su equipo, aunque pidió mantener la calma y continuar trabajando, además de que también se refirió al Valencia, al que trasladó "respeto" y auguró que "sacarán su situación adelante".

"Estamos en una ola grande y hay que seguir», indicó García Plaza, quien ya piensa en el próximo compromiso, en el que el Sevilla visitará al Deportivo en A Coruña, y advirtió de la dificultad de ese encuentro. "En La Coruña, si no hacemos un buen partido, nos pintarán la cara", avisó.

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El técnico también introdujo una dosis de autocrítica pese al triunfo y consideró que algunos futbolistas deben elevar su rendimiento. "Hay gente en el equipo que tiene que dar más. Los de arriba no han estado muy inspirados", reconoció.

El Sevilla se impuso al Valencia con un gol de Juan Iglesias en el tramo final y suma ya diez puntos, un arranque que García Plaza considera positivo, aunque insistió en la necesidad de mantener la exigencia y la intensidad mostradas ante el conjunto valencianista.

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