Agencias

Infografías del viernes 11 de septiembre de 2026

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11S ANIVERSARIO - A 25 años del 11-S, las secuelas siguen marcando la vida de rescatistas y sobrevivientes. Más de 154.700 personas han pasado por el programa de salud del WTC y el 67,3 % de los inscritos actuales tiene al menos una afección certificada vinculada a la exposición.

FÚTBOL INGLATERRA - Previa de la jornada 4 de la Premier League inglesa.

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BALONCESTO MUNDIAL 2026 - Previa de la semifinal España-Estados Unidos de la Copa del Mundo femenina de baloncesto.

BALONCESTO MUNDIAL 2026 - Previa de la semifinal Francia-Alemania de la Copa del Mundo femenina de baloncesto.

CICLISMO VUELTA - Previa de la etapa 20, de 187 km entre Calahorra y el Collado del Alguacil. EFE

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