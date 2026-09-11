Agenda informativa multisoporte América para el viernes 11 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Nueva York conmemora este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos y marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos. (foto) (video) (directo)

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- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en el Pentágono en un evento conmemorativo por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. (foto) (video)

- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de agosto.

- La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, comenzó a finales de agosto en Arizona pese a la oposición de la Nación Tohono O'odham. (foto)(video)

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- La marca española Custo Barcelona presenta su colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York.

- Wall Street cierra una semana en rojo, lastrado por el repunte del petróleo y los rendimientos de los bonos ante el temor a una mayor inflación y a la espera de la Fed.

CHILE

- El presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrenta su primera conmemoración del golpe militar como jefe de Estado, con múltiples cuestionamientos a su política de derechos humanos y recortes al programa de búsqueda de detenidos desaparecidos. (foto)

- También se enviarán unas claves sobre las reformas que han marcado los primeros seis meses del Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast. (foto) (video)

BRASIL

- Se cumple el primer año desde que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, inmerso en la campaña para su reelección. (foto) (video)

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- Quinta noche de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (foto)

- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto.

VENEZUELA

- Familiares de presos políticos intentan marchar, como parte de un periplo que iniciaron esta semana por otras instituciones, a la sede de la Presidencia de Venezuela para exigir la liberación de estos detenidos. (foto) (video)

SURINAM

- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con la mandataria de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, con el objetivo de estrechar los lazos económicos entre ambos países. (foto) (video)

PERÚ

- Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presenta las conclusiones de su visita a la provincia amazónica de Condorcanqui.

- Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, y de Cultura presentan las nuevas medidas de ordenamiento de las visitas al santuario arqueológico de Machu Picchu. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta la Evolución de las Exportaciones e Importaciones en Perú hasta el mes de julio.

CANADÁ

- El K-pop, Rebel Wilson, y el canadiense Rick Hansen protagonizan las Galas del TIFF con 'Always Lalisa', sobre la carrera en solitario de LISA, 'Girl Group', una comedia musical, y 'Man in Motion', sobre la histórica vuelta al mundo en silla de ruedas del atleta canadiense.

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MÉXICO

- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de julio.

- La Embajada de Estados Unidos conmemora el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.(foto)

- La desigualdad ante la ley, la impunidad y la delgada frontera entre buscar justicia y tomarla por propia mano atraviesan ‘El Juicio’, una serie inspirada en casos reales de abuso sexual. (foto)(video)

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

URUGUAY

- Comienza la edición 121 de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay. (foto) (video)

PANAMÁ

- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF formaliza con el estatal Banco Nacional de Panamá un préstamo por 500 millones de dólares destinado a fortalecer el acceso a financiamiento para el sector agropecuario y las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país. (foto) (video)

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COLOMBIA

- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, da una declaración a la prensa tras visitar varios municipios del departamento del Quindío, uno de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. (foto) (video)

- La reactivación de los permisos de porte de armas en Colombia ha despertado preocupación entre organizaciones de mujeres, que temen que una mayor presencia de armas aumente la violencia y los feminicidios.

- Las autoridades colombianas confirmaron la captura de alias Comandante 7, integrante de la banda ecuatoriana Los Tiguerones, calificada por Washington como terrorista, durante una ofensiva contra los grupos armados en varias zonas del país. (foto) (video)

PARAGUAY

- El gobernante Partido Colorado de Paraguay, también conocido como Asociación Nacional Republicana (ANR), celebra 139 años de fundación. (foto) (video)

DEPORTES

Estados Unidos.- Seguimiento del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York.

Estados Unidos.- Los Miami Dolphins inician este fin de semana su desembarco en Argentina con el primero de una serie de eventos previstos hasta final de año, que reunirá a aficionados, patrocinadores e influentes en Buenos Aires para ver juntos su debut de temporada en la NFL. (foto) (video)

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Uruguay.- Previa de la sexta jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el sábado 12 y el lunes 14 de septiembre.

Argentina.- Comienza la novena jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Newell's-Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia-Gimnasia de Mendoza y Boca Juniors-Central Córdoba.

Chile.- Antepenúltima prueba del Campeonato Mundial de Rally WRC de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se realiza en Chile, el conocido Rally de Bio Bio que se correrá en su quinta edición desde el 11 hasta el domingo 13 de septiembre. (Texto) (Foto).

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Ecuador.- Previa de la trigésima fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Ecuador.- Resultados de la quinta fecha de la Vuelta ciclística a Ecuador.

Colombia.- La llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios convierte a la liga colombiana en el lugar elegido por las estrellas cafeteras para rematar sus exitosas carreras deportivas.

Colombia.- Atlético Nacional presenta en una rueda de prensa virtual a James Rodríguez, como su nuevo jugador en un acto donde también participarán el presidente del club, Sebastián Arango; el director técnico, Lucas González y el director deportivo, Víctor Marulanda. (video).

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Colombia.- La llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios convierten a la liga colombiana en el lugar elegido por las estrellas cafeteras para el ocaso de sus exitosas carreras deportivas, como ya lo están haciendo otros jugadores que brillaron en Europa en los últimos 20 años. (foto)

Colombia.- Previa de la décima fecha de la liga colombiana.

Uruguay.- Previa de la sexta jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el sábado 12 y el lunes 14 de septiembre. EFE

mesaamerica@efe.com

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