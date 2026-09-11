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El expresidente Morales critica el acuerdo del Gobierno con el FMI: "Tiene como único objetivo vender Bolivia"

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El expresidente de Bolivia Evo Morales ha criticado este viernes el acuerdo firmado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apuntando a que "tiene como único objetivo vender Bolivia" y "mutilar la Constitución".

"El artículo 320 de la Constitución prohíbe imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre nuestra política económica, pero, con el pretexto de levantar la subvención y abrir candados para atraer inversión, pretenden mutilar la Constitución para someter al pueblo a las recetas del hambre y, de esta manera privatizar y entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales", ha argüido en un duro mensaje difundido en redes sociales.

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Morales ha criticado el cierre de hasta diez empresas del Estado, una medida que da inicio a "una nueva etapa de privatización y capitalización igual o peor que la de la época neoliberal (1985-2005)" y que "tiene como único objetivo vender Bolivia".

"Este acuerdo demuestra que el futuro de Bolivia se planifica desde afuera, donde mandan políticamente desde Estados Unidos, económicamente desde el FMI y militarmente desde el Comando Sur", ha expresado el exmandatario boliviano.

El Gobierno ha acordado con el FMI un programa económico de 36 meses y respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye la eliminación total del déficit primario del sector público no financiero y la reducción de la masa salarial del sector público por encima del 1% del PIB a lo largo del horizonte temporal del plan.

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El ministro de Economía boliviano, Christian Morales, informó en la víspera de que el Gobierno de Rodrigo Paz tiene previsto cerrar entre ocho y diez empresas públicas en quiebra, si bien no ha detallado cuáles "por responsabilidad".

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