El fabricante chino de chips Enflame debuta en Shanghái triplicando su valor a la apertura

Guardar

Shanghái (China), 11 sep (EFE).- Enflame Technology, una de las empresas emergentes (‘start-ups’) de chips para inteligencia artificial (IA) más destacadas de China, debutó hoy en la Bolsa de Shanghái prácticamente triplicando (+188 %) su valor a la apertura en un nuevo capítulo de la 'fiebre' inversora por esa tecnología.

Concretamente, sus acciones abrieron en 410 yuanes (61,11 dólares, 52,62 euros) frente al precio unitario de 142,18 yuanes (21,19 dólares, 18,25 euros) que la empresa había fijado para la venta de algo más de 43 millones de títulos, lo que le reportó unos 6.120 millones de yuanes (912 millones de dólares, 786 millones de euros).

PUBLICIDAD

Justamente tras comenzar la sesión, las participaciones de Enflame llegaron a marcar un aumento del 234 %, aunque hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT) habían moderado ese repunte a un 185 %.

La subida con la que comenzó a cotizar situó la valoración de la tecnológica en el equivalente a unos 26.300 millones de dólares.

Enflame es conocida como uno de los ‘cuatro pequeños dragones’ del sector de los chips para IA, junto a MetaX, Moore Threads y Biren Technology, y es la última de ese grupo en salir a bolsa, ya que todas las demás protagonizaron sonadas ofertas públicas entre finales del año pasado y principios del actual.

PUBLICIDAD

De hecho, la prensa especializada había avanzado que la salida a bolsa de Enflame serviría para calibrar el ánimo de los inversores, ya que su debut se comparará con los de Moore Threads, que se disparó un 425 % en su primera jornada, MetaX (+693 %) y Biren (+76 %).

El hecho de que la demanda de sus acciones por parte de los minoristas superase por más de 4.000 veces la oferta supuso una señal de que el mercado sigue apostando fuerte por estas empresas.

Fundada en 2018 y con sede en la megalópolis oriental de Shanghái, Enflame asignará unos 8,6 millones de acciones a inversores estratégicos -entre ellos, Tencent, Xiaomi, GigaDevice o ZTE-, y destinará la recaudación a desarrollar y comercializar sus chips de quinta y sexta generación, a reforzar sus cadenas de suministro y a mejorar sus capacidades de innovar de forma independiente.

PUBLICIDAD

Los ‘cuatro pequeños dragones’ se beneficiaron de la salida forzada de la estadounidense Nvidia del mercado chino a causa de las restricciones impuestas por Washington a la exportación de ciertos chips avanzados en el marco de la guerra comercial y tecnológica que libra desde hace años con Pekín.

El interés de los inversores por estas empresas se debe asimismo al apoyo prestado por el Gobierno chino al sector, señalado como prioritario en el marco de las iniciativas oficiales de autosuficiencia tecnológica, clave en el plan quinquenal que regirá la segunda economía mundial hasta 2030. EFE

PUBLICIDAD