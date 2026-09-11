Hong Kong condena hasta a 7 años y 3 meses a organizadores de vigilias por Tiananmen

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Pekín, 11 sep (EFE).- Un tribunal de Hong Kong condenó este viernes a penas de entre cinco años y dos meses y siete años y tres meses de prisión a tres antiguos dirigentes de la organización que durante décadas convocó las vigilias por las víctimas de Tiananmen, tras declararlos culpables de "incitación a la subversión".

La abogada y activista Chow Hang-tung recibió la pena más elevada, de siete años y tres meses, mientras que el exdiputado Lee Cheuk-yan fue condenado a siete años y Albert Ho, también antiguo legislador y que se había declarado culpable, a cinco años y dos meses, informó el medio local Hong Kong Free Press (HKFP).

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El fallo fue dictado por un panel de tres jueces designados para causas de seguridad nacional en los tribunales de West Kowloon, bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020.

La propia Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, que también había sido declarada culpable en agosto, recibió además una multa de 1,5 millones de dólares hongkoneses (unos 192.000 dólares estadounidenses), que deberá abonar en un plazo de tres meses.

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Según HKFP, el tribunal consideró el delito de "naturaleza grave" pese a señalar que el caso no implicó violencia ni amenazas de violencia y que los acusados no presentaron medios concretos ni un calendario para materializar uno de los principales objetivos políticos de la Alianza: "poner fin al régimen de partido único" en China.

Ese criterio situó a los condenados en el tramo superior de las penas previstas para el delito, cuya sanción máxima es de diez años de prisión.

Chow y Lee, que se declararon inocentes al inicio del juicio en enero pasado, fueron declarados culpables el 21 de agosto. Ho se declaró culpable al comenzar el juicio.

Chow y Lee permanecen en prisión preventiva desde septiembre de 2021, mientras que Ho, inicialmente en libertad bajo fianza, volvió a prisión en marzo de 2023 tras incumplir, según la Justicia, las condiciones impuestas.

La Alianza organizó durante unos 30 años las multitudinarias vigilias con velas cada 4 de junio en el parque Victoria para recordar a las víctimas de la represión militar de Tiananmen de 1989.

La concentración fue prohibida en 2020 por motivos sanitarios relacionados con la covid-19 y tampoco pudo celebrarse al año siguiente.

La organización anunció su disolución en septiembre de 2021, en medio de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada tras las protestas antigubernamentales que sacudieron Hog Kong en 2019. EFE

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