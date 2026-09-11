Perú se presenta a la reelección en el Consejo de Organización Marítima Internacional

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Lima, 10 sep (EFE).- Perú presentó este jueves su candidatura para ser reelegido al Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el período 2028-2029, en el categoría 'C', durante un acto celebrado en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La candidatura peruana se sustenta en la estrecha vinculación histórica del país con el Océano Pacífico y en la importancia que tiene el ámbito marítimo para su desarrollo económico, comercio exterior y proyección internacional.

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En ese marco, Perú promueve una visión integral de los asuntos marítimos, que articula la seguridad de la navegación, la protección del medio marino, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional, según señaló en un comunicado la Cancillería peruana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó durante la ceremonia que Perú -cuyo comercio exterior se realiza casi enteramente por vía marítima- reúne todas las cualidades y la experiencia necesarias para aportar constructivamente a las labores de la organización.

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Espá destacó que, desde la OMI, Perú ha apoyado una serie de iniciativas, entre las que se incluyen la designación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca y de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau como zonas marinas especialmente sensibles.

También ha contribuido a iniciativas en materia de seguridad de la navegación e infraestructura portuaria, entre otras.

En la ceremonia también participó viceministro de Políticas para la Defensa, Edwin Zegarra, y el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Almirante Javier Bravo de Rueda.

El Consejo de la OMI, compuestos por 40 miembros para mandatos de dos años, es el órgano ejecutivo de la organización y, bajo la autoridad de la Asamblea, de supervisar la labor de entidad. EFE