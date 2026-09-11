Persiste el bloqueo en Bélgica sobre la acogida de 13 estudiantes gazatíes becados

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Bruselas, 11 sep (EFE).- El Gobierno de coalición de Bélgica no consiguió este viernes llegar a un acuerdo sobre la acogida de trece estudiantes que se encuentran en Gaza y que han sido becados en universidades belgas para continuar con sus estudios o investigaciones y que, en algunos casos, llevan más de un año esperando.

El asunto fue debatido este mañana entre los socios de Gobierno, que no lograron superar sus diferencias, según informó el ministro de Exteriores, Maxime Prévot.

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Durante la reunión, el ministro defendió la evacuación de estos jóvenes de la Franja y preparó un documento exponiendo los detalles técnicos de dicha operación, apuntaron medios belgas.

Sin embargo, un ministro del Ejecutivo federal quiso vincular la llegada de los estudiantes a un posible acuerdo sobre la repatriación de migrantes indocumentados a Afganistán y sobre los centros de retorno fuera de la UE, algo que tampoco apoyan todos los partidos de la coalición.

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Prévot calificó la jugada de "secuestro político a costa del sufrimiento de las personas" y añadió que "la dignidad no se puede comprar".

Asimismo, el titular de Exteriores concluyó que "no hay consenso para permitir la acogida de estos estudiantes" y vaticinó que "esta postura no cambiará con el tiempo, dadas las posiciones expresadas".

A principios de septiembre, la ministra de Asilo y Migración belga, Anneleen Van Bossuyt -del partido nacionalista flamenco del primer ministro, Bart de Wever- manifestó que la acogida de los estudiantes podría suponer "un efecto dominó", ya que estos "podrían facilitar la llegada de otros habitantes de Gaza a través de la reagrupación familiar".

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Los estudiantes, que siguen atrapados en la Franja bajo incesantes ataques, han mandado cartas a las autoridades belgas e incluso al rey Felipe de Bélgica en los últimos meses, en las que exponían su situación y pidiendo su evacuación para poder aprovechar la oportunidad de seguir formándose.

Essam Abu Amro, un estudiante palestino de 26 años, recibió una beca para cursar un máster en Gestión Sostenible del Territorio en la Universidad de Gante en 2025.

Sin embargo, al no poder obtener el visado, la universidad aplazó su beca a septiembre de 2026.

"Ahora me enfrento al mismo trámite de visado y a la misma denegación, con el nuevo curso académico ya en marcha y sin indicios de que la beca pueda aplazarse de nuevo", dijo el joven al medio The Brussels Times. EFE

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