Agencias

Bolivia acuerda con el FMI un plan trianual para eliminar el déficit, ajuste equivalente al 8,5% del PIB

Imagen XPRYOMCP7JF3NHFUNYU42CDGUA
Guardar

El Gobierno de Bolivia ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico de 36 meses y respaldado por el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que incluye la eliminación total del déficit primario del sector público no financiero.

Según el memorando de políticas económicas y financieras publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dicha medida supondrá un ajuste fiscal acumulado de alrededor del 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.

PUBLICIDAD

El documento ha indicado que el presidente Rodrigo Paz ha heredado una economía sujeta a "vulnerabilidades sistémicas" caracterizadas por un desfase presupuestario del 11% y una deuda pública que ya superó el 80% en 2025.

Ante el agotamiento de las reservas internacionales y la brecha cambiaria, se ha cancelado la posibilidad de que el Banco Central de Bolivia (BCB) financie el gasto público. A su vez, el instituto emisor ha adoptado un régimen cambiario flexible tras unificar los tipos de cambio oficial y de referencia.

PUBLICIDAD

La estrategia de consolidación delineada se ha centrado primordialmente en el gasto, previendo la supresión total de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027 para alcanzar unos precios que permitan cubrir costes.

Sin embargo, el Ejecutivo boliviano ha proyectado el refuerzo de la asistencia social y la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de una norma para la implantación de un registro social unificado.

El programa contempla también reducir la masa salarial del sector público por encima del 1% del PIB a lo largo del horizonte temporal del plan. Las autoridades bolivianas han situado la base monetaria como "ancla nominal" para reconducir la inflación desde el 14% augurado para finales de 2026 hacia tasas de un solo dígito en 2028.

El memorando ha anunciado, también, la puesta en marcha de pruebas de estrés bancarias y evaluaciones independientes de la calidad de activos bajo supervisión. El uso de los recursos aportados por el FMI requerirá del refrendo del poder legislativo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los hutíes confirman avances en su ofensiva en Yemen y garantizan la libertad de navegación en Bab el Mandeb

Los hutíes confirman avances en su ofensiva en Yemen y garantizan la libertad de navegación en Bab el Mandeb

Israel mata a cuatro supuestos miembros de Hamás, en Gaza, incluido un "comandante" del brazo armado

Israel mata a cuatro supuestos miembros de Hamás, en Gaza, incluido un "comandante" del brazo armado

Irán acusa al director del OIEA de complicidad con el inicio de la guerra

Infobae

Rescatistas recuperan 30 cadáveres en primera inspección del ferri incendiado en Filipinas

Infobae

Capturan en Colombia a un miembro de una banda ecuatoriana tildada de terrorista por EEUU

Infobae