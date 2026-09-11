Los hutíes confirman avances en su ofensiva en Yemen y garantizan la libertad de navegación en Bab el Mandeb

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Los hutíes han asegurado este viernes que la ofensiva lanzada la semana pasada contra las fuerzas de las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí, ha sido un "éxito", después de tomar localidades estratégicas en torno al estrecho de Bab el Mandeb, antes de garantizar la seguridad de la navegación en la zona, principal motivo de preocupación internacional, especialmente ante la situación que atraviesa el estrecho de Ormuz.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha defendido que el grupo lanzó el 3 de septiembre "una operación militar cualitativa y a gran escala" para "golpear la movilización del criminal enemigo saudí" y hacer frente al "continuo asedio" a las zonas bajo control de la formación desde 2014, en el marco de un conflicto que se extiende ya desde hace casi doce años.

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Así, ha reseñado en un comunicado publicado en redes sociales que esta ofensiva ha contado con una "significativa participación" de "las tribus libres", antes de destacar que fue lanzada "desde varios frentes" con el objetivo de tomar diversas localidades en la costa occidental, entre las que figuran Moca y otros puntos cercanos al estrecho de Bab el Mandeb, puerta al mar Rojo.

"La operación culminó con éxito y con el favor divino de Dios todopoderoso", ha asegurado Sari, quien ha manifestado que "la intensa cobertura aérea" de las fuerzas saudíes no logró impedir los avances de los hutíes, que se habrían hecho con seis localidades en las provincias de Taiz y Hodeida, "abarcando una superficie total de 5.400 kilómetros cuadrados".

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Sari ha hecho hincapié en que en "cientos de efectivos" de las tropas rivales han muerto, han resultado heridos o han sido capturados, mientras que los hutíes han logrado derribar nueve drones de Arabia Saudí y liberar a un número no especificado de sus miembros que estaban "retenidos durante años" en cárceles situadas en estas áreas.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen afirman que la navegación marítima es segura para todas las compañías, a excepción de los buques saudíes, los cuales ya están sujetos a un bloqueo", ha puntualizado, en referencia al bloqueo anunciado en junio por los rebeldes a las embarcaciones de Arabia Saudí, en lo que describieron como una respuesta al "cerco" de la coalición internacional que lidera Riad en apoyo a las autoridades reconocidas internacionalmente.

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El comunicado ha sido publicado un día después de que los hutíes se hicieran con el control de Moca --cuyo aeropuerto ha sido objetivo de bombardeos saudíes durante las últimas horas, según medios yemeníes-- y continuaran avanzando hasta hacerse con el control este viernes de las localidades de Dhubab y Murad, tomando así la totalidad de la franja costera en el mar Rojo que no estaba en sus manos.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, las fuerzas gubernamentales se han visto forzadas a retirarse ante la presión militar de los hutíes, que habrían avanzado tras ello hacia las islas de Mayun y Zuqar, en Bab el Mandeb, donde continúan los combates, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.

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El estrecho de Bab el Mandeb, que separa la península Arábiga del Cuerno de África, tiene una extensión de unos 29 kilómetros, por lo que el posicionamiento de fuerzas en esta zona de Yemen permitiría a los hutíes --un grupo respaldado por Irán, pese a sus diferencias ideológicas y organizativas-- amenazar el tránsito incluso con sus capacidades de artillería.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.

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