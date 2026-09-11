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Macron rinde homenaje a las víctimas del 11-S, un día "grabado en la memoria del mundo"

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París, 11 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un día "grabado en la memoria del mundo", en el 25º aniversario de los ataques que causaron casi 3.000 muertos en Estados Unidos.

"Veinticinco años. El 11 de septiembre de 2001 permanece grabado en la memoria del mundo", escribió Macron en redes sociales.

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El jefe del Estado galo afirmó que Francia no olvida "ni las vidas segadas, ni el coraje de aquellos que lo arriesgaron todo para brindar auxilio".

Macron expresó asimismo "el homenaje de Francia y su fraternidad" a las víctimas, sus familias y al pueblo estadounidense.EFE

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