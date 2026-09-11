Las estrellas que iluminarán los Juegos Suramericanos de Santa Fe

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Gabriel Briceño Fernández

Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- Campeones olímpicos y mundiales, medallistas internacionales y jóvenes figuras componen la constelación de estrellas que competirán desde este 12 de septiembre en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina.

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Brasil aparece, por tradición y capacidad, como el principal candidato a dominar la competición, pues tiene en su listado a figuras con Ana Marcela Cunha, campeona olímpica y mundial de aguas abiertas, y Marcus D'Almeida, subcampeón mundial de tiro con arco.

También esperan darle al país medallas de oro Alison dos Santos, bronce en los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, y que acaba de registrar el récord mundial en esa prueba; Caio Bonfim, plata en los 20 kilómetros marcha de París 2024, y Felipe Wu, plata en tiro deportivo en Río de Janeiro 2016.

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En el boxeo, los brasileños confirmaron a la campeona mundial Rebeca Lima, así como a los medallistas mundialistas Luiz Gabriel Oliveira, Yuri Falcão e Isaías Filho.

Argentina, anfitrión de los Juegos, espera darle pelea a Brasil por el más alto escalón del podio pese a que no tendrá por lesión a sus dos estrellas más brillantes: la nadadora Agostina Hein y el campeón olímpico de BMX José 'Maligno' Torres.

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La natación argentina confiará entonces en Macarena Ceballos, Santiago Grassi y Andrea Berrino, mientras que la atleta Belén Casetta, campeona suramericana de los 3.000 metros con obstáculos, buscará revalidar su título.

Otras estrellas de la delegación albiceleste son Sofía Cairó, recientemente consagrada campeona mundial de hockey con Las Leonas, y el remero Rubén Rézola, quien ha regresado del retiro para cumplir el sueño de portar la bandera nacional.

La atleta Micaela Levaggi, dueña del récord suramericano de 1.500 metros, y Eugenia de Armas, triple campeona mundial de wakeboard, completan la constelación argentina.

Tras las brasileñas y argentinas, en el firmamento aparecen las estrellas de Colombia, país que con el atleta de 22 años Ronal Longa espera ser protagonista. El 27 de junio, el velocista se convirtió en el primer colombiano en bajar de los 10 segundos en los 100 metros planos, al registrar 9.85 en el Campeonato Panamericano de Mayores disputado en Medellín.

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La marca le dio el oro, el récord nacional absoluto y el récord suramericano, que pertenecía al brasileño Erik Cardoso con 9.93.

El otro astro colombiano en Santa Fe será el gimnasta Ángel Barajas, medallista de plata en barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con 20 años, llega impulsado por los cuatro oros conquistados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

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También hay grandes ilusiones de oro en tiro con arco compuesto, pues Sara López, múltiple campeona mundial y regional, intentará sumarle otro título a su magnífica trayectoria.

La delegación de Chile hace una gran apuesta en Emanuelle Silva, campeón mundial de patinaje de velocidad, y en Manuela Urroz, capitana de Las Diablas y reciente mundialista de hockey sobre césped.

Ecuador buscará oros con la campeona olímpica de levantamiento de pesas en Tokio 2020 Neisi Dajomes, además presea de bronce en París 2024, y las medallistas olímpicas Lucía 'la Tigra' Yépez, plata en lucha, y Angie Palacios, bronce en halterofilia, en ambos casos en la capital francesa.

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Uruguay tendrá en los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro a sus referentes. Ambos fueron sextos en Tokio 2020 y campeones panamericanos en Santiago 2023. Klüver, además, fue campeón mundial en 2025 y subcampeón este año.

Paraguay estará encabezado por la golfista Sofía García, quien hizo historia en 2023 al convertirse en la primera deportista del país en ganar un oro panamericano, y por el patinador de velocidad Julio César Mirena, considerado uno de los más rápidos del continente.

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Bolivia confiará en colgarse oros con el raquetbolista Conrrado Moscoso, campeón mundial en 2022 y ganador de tres preseas doradas en los Suramericanos de Cochabamba 2018.

Panamá tendrá como principal carta a Gianna Woodruff, séptima del mundo en 400 metros con vallas y campeona en Santo Domingo con récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También van con opciones de preseas el nadador Tyler Christianson, el ciclista Franklin Archibold, la gimnasta Hillary Heron y la judoca Kristine Jiménez.

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Santa Fe ofrecerá así un escenario con estrellas consagradas y nuevos talentos en busca de medallas y protagonismo continental, en una cita deportiva que se extenderá hasta el 26 de septiembre. EFE

(foto)