Las autoridades de Bukavu, bajo control del M23, rebajan a 26 los menores muertos en el incendio del jueves

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El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha rebajado este viernes a 26 el número de víctimas mortales, todos menores, a causa del incendio registrado en la víspera en la ciudad de Bukavu, en el este de República Democrática del Congo (RDC), hecho por el que ha decretado tres días de luto.

La Alianza del Río Congo (AFC), el brazo político de las milicias del M23, ha precisado en un comunicado difundido en redes sociales que los fallecidos son "20 niñas y seis niños", y que el incendio ha dejado además "varias decenas" de heridos, que siguen siendo atendidos en los centros de salud de Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur.

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El grupo ha señalado que se trata de un balance provisional, después de que fuentes médicas apuntaran a 29 víctimas mortales tras el "grave" suceso, por el que ha mostrado una "profunda consternación".

Por ello, ha decretado tres días de luto nacional, a partir de este mismo viernes, durante los cuales la bandera del país "y la de la AFC/M23" ondearán a media asta en todos los edificios dependientes del grupo en esta provincia fronteriza con Ruanda y Burundi.

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El incendio se originó en una vivienda en el distrito de Cimpunda, dañando alrededor de 50 viviendas más y provocando estampidas entre los vecinos, así como entre los alumnos de las escuelas primarias de Furaha y Ujama.