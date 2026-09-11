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Al menos 20 heridos al descarrilar un tren regional en el norte de Francia

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París, 11 sep (EFE).- Al menos 20 personas resultaron heridas este viernes al descarrilar el tren regional en el que viajaban y que circulaba entre las ciudades de Ruán y Caen, en el norte de Francia, informaron las autoridades.

"A esta hora, el balance provisional señala unos 20 heridos. 140 bomberos están desplegados en el lugar para prestar asistencia a los heridos y a los pasajeros", declaró en un mensaje en X el ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot.

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El tren regional TER que transportaba a 180 pasajeros y cubría el trayecto Ruán-Caen descarriló, en torno a las 19:45 horas (18:45 GMT), entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime.

Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

"Junto con el prefecto, que se desplaza al lugar y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y los equipos de la SNCF (el operador ferroviario), seguimos de cerca la situación", agregó Tabarot. EFE

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