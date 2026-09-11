El barril de brent rompe cinco sesiones al alza y cae un 2,81 %, hasta los 104,61 dólares

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Madrid, 11 sep (EFE).- El precio del petróleo brent para entrega en noviembre bajó este viernes un 2,81 % y cerró en 104,61 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, en una jornada marcada por la persistente tensión en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió 3,02 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando fijó su valor en 107,63 dólares.

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Durante la madrugada, la cotización alcanzó los 109,97 dólares -máximo desde mediados de mayo-, pero pasadas las 7:00 horas (5:00 GMT) inició una tendencia a la baja hasta los 103,5 dólares, nivel que repuntó al final de la sesión para terminar por encima de los 104 dólares.

Con este resultado, el barril europeo rompe una racha de cinco sesiones al alza y registra su mayor caída desde el 25 de agosto, cuando descendió un 3,89 %.

El retroceso coincidió con el anuncio de Irán de convocar para este lunes una reunión con ocho estados ribereños del golfo Pérsico para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz.

Hace semanas, el Gobierno iraní informó de un acuerdo con Omán para crear un corredor de tránsito marítimo en el estrecho gestionado por ambos países, aunque la medida aún no se ha aplicado.

Según publica este viernes el 'Financial Times', las autoridades de Teherán y Mascate ultiman un pacto según el cual los buques entrarían por aguas iraníes y saldrían en su mayoría por espacio omaní.

En este escenario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda mundial de petróleo caiga en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 940.000 barriles diarios frente a la estimación del mes anterior.

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El organismo atribuye esta desaceleración al estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán, que retrasa la normalización de los flujos comerciales e impacta en las cotizaciones.

Asimismo, durante los actos de conmemoración de los atentados del 11-S de Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el recuerdo del ataque con el actual conflicto que mantiene su Gobierno con Irán.

"No lo olvidaremos nunca; por eso luchamos hoy", afirmó el mandatario en su discurso, en el que recalcó que Washington impedirá que Teherán desarrolle armamento nuclear. EFECOM