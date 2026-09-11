Agencias

La dueña dice que demanda de expropietario no pone en riesgo posible venta club a Messi

Guardar

Elda (Alicante, España), 11 sep (EFE).- La dueña del Eldense, la colombiana Carolina Holguin, señaló que la demanda que ha recibido del expropietario del club Pascual Pérez por impago de un préstamo de un millón de euros "no pone en riesgo ni la propiedad ni la operación" de posible venta de la entidad al futbolista argentino Leo Messi.

Así lo hizo saber el abogado de Holguin en un comunicado emitido este viernes tras conocerse la demanda de Pascual Pérez en el que sostiene que "las acciones están pagadas, la propiedad del club no está en discusión y Carolina tiene solvencia suficiente para afrontar cualquier cantidad que, llegado el caso, pudiera reconocer un juez"

PUBLICIDAD

"Por tanto, esta reclamación no pone en riesgo ni la propiedad ni la operación (con Messi) y es absurdo que se intenten embargar unas acciones", indicó.

Según el letrado, el problema real estriba en las diferencias con Pascual Pérez sobre las cuentas y sobre la situación en la que se entregó el club.

"La nueva propiedad tuvo que asumir y corregir obligaciones y contingencias anteriores que superan incluso la cantidad que reclama" y "por eso consideramos que se está intentando utilizar esta reclamación como una herramienta de presión en una negociación que debería centrarse en aclarar esas responsabilidades", añadió. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte Suprema de Chile destituye a once jueces por el mal uso de licencias médicas

Infobae

Al menos 20 heridos al descarrilar un tren regional en el norte de Francia

Infobae

El barril de brent rompe cinco sesiones al alza y cae un 2,81 %, hasta los 104,61 dólares

Infobae

CAF concede préstamo de 500 millones de dólares a banco de Panamá para el sector agrícola

Infobae

Más de 58.000 manifestantes piden la independencia de la región española de Cataluña

Infobae