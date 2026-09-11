La UE reitera que los asentamientos son "ilegales" tras críticas de Israel a Kallas por comparación con Crimea

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La Unión Europea ha reiterado que los asentamientos en Cisjordania son "ilegales" en virtud del Derecho Internacional tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, por las recientes palabras de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha propuesto prohibir el comercio con los asentamientos al igual que se hizo con la anexión "ilegal" de Crimea por parte de Rusia.

"La postura de larga duración de la UE es que los asentamientos en Cisjordania son ilegales según el Derecho Internacional. Constituyen un obstáculo para la paz y para la viabilidad de la solución de dos Estados", ha señalado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en declaraciones a Europa Press.

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Asimismo, El Anouni ha recordado que el club comunitario ya prohibió "todas las importaciones, exportaciones e inversiones procedentes de la península anexionada ilegalmente o destinadas a ella" una vez que Moscú hizo efectiva su anexión en 2014.

Esto se produce después de que el jefe de la diplomacia de Israel criticara las recientes declaraciones de Kallas sobre la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes, en las que apuntaba a que la UE debería tratar la cuestión "de la misma forma" que cuando Rusia se anexionó de forma "ilegal" Crimea.

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"La comparación trazada por Kaja Kallas no tiene base fáctica ni legal alguna y es completamente inaceptable. La conexión del pueblo judío y su derecho con Judea y Samaria (Cisjordania) y la Tierra de Israel están documentados de manera mucho más extensa que los de cualquier otro pueblo en la historia humana", ha criticado Saar.

Así, el ministro ha apuntado a que, pese a las comparaciones de Kallas, Cisjordania "nunca ha pertenecido a un Estado palestino, que nunca ha existido". "Incluso los propios palestinos firmaron una solución negociada para los territorios en disputa", ha indicado.

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"¿Qué está tratando de hacer la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad? ¿Comparar la única democracia en Oriente Próximo, que contribuye de tantas maneras a la defensa y seguridad de Europa, con Rusia? ¿Se ha parado a pensar en lo que está diciendo realmente?", ha cuestionado.

Reino Unido ha anunciado esta semana el veto a la importación de productos procedentes de asentamientos, una medida que se toma en coordinación con Francia y Canadá, países que se suman a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.

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Las sanciones comerciales en el seno de la UE contra Israel son un asunto que se arrastra desde el año pasado, cuando en el mes de septiembre la Comisión Europea propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para que salga adelante.