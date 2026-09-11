Fujimori propone a Álvaro Vargas Llosa para ser el embajador de Perú en Estados Unidos

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Lima, 11 sep (EFE).- La presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, confirmó este viernes su intención de nombrar como embajador en Estados Unidos al periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010.

"Se le ha hecho la consulta y ha aceptado la invitación", indicó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori en una entrevista con la emisora RPP, donde consideró que Vargas Llosa "va a ser un gran embajador".

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A través de un mensaje publicado en la red social X, Álvaro Vargas Llosa agradeció a Fujimori su intención de designarlo como jefe de la delegación diplomática peruana en Washington, un nombramiento que debe recibir el beneplácito de la administración de Donald Trump para concretarse.

"Agradezco profundamente a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington", escribió Vargas Llosa, que ya reside normalmente en la capital estadounidense.

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"De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia, conocimientos y mi mayor esfuerzo para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson", añadió.

Vargas Llosa precisó que, hasta que pueda confirmarse su nombramiento, se abstendrá de hacer cualquier otra declaración pública.

El hijo de Mario Vargas Llosa es amigo del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, al que Fujimori nombró como su ministro de Relaciones Exteriores, tras haber trabajado durante quince años para la Embajada de Estados Unidos en Lima.

En las últimas elecciones, Álvaro Vargas Llosa manifestó su respaldo en la primera vuelta por la candidatura presidencial de Espá, y posteriormente hizo lo propio con Keiko Fujimori en la segunda vuelta que le enfrentó al izquierdista Roberto Sánchez.

Tanto él como su padre también apoyaron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 frente al izquierdista Pedro Castillo, lo que supuso un giro en la posición política del premio Nobel, que se había mantenido hasta entonces como un antifujimorista desde que Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, le ganase las elecciones presidenciales de 1990. EFE

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