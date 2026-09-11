La bielorrusa Sabalenka defenderá su reinado en Nueva York ante la nueva número uno Rybakina

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La tenista rusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina serán las protagonistas de la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de deshacerse este jueves en sus respectivas semifinales de las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

Sabalenka continúa firme en el 'grande' neoyorquino donde jugará su cuarta final consecutiva en busca de lograr el triplete de títulos, el primero en este torneo desde que lo hiciese Serena Williams entre 2012 y 2014, tras no dar demasiadas opciones a Pegula, a la que batió en dos sets, por 7-5, 6-2, para encadenar su decimonovena victoria seguida en Flushing Meadows.

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El choque sólo tuvo emoción en la primera manga, que fue muy igualada y donde ninguna pudo aprovechar sus escasas opciones al resto, con la estadounidense gozando de una con 4-4. Sin embargo, tras asegurarse el 'tie-break', la de Minsk apretó el servicio de su rival y lo terminó rompiendo para hacerse con el parcial por 7-5.

A partir de ahí, el choque cambió porque Sabalenka se terminó de soltar y Pegula ya no encontró respuesta ante el poderío de la bielorrusa con su saque, con el que no concedió ninguna pelota de 'break'. Una rotura en el cuarto juego le dio ventaja y cerró con otra más su billete a la final.

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Ahí le espera una Elena Rybakina que ya derrotó a Sabalenka en la final del pasado Abierto de Australia y que además le quitará oficialmente el próximo lunes el número uno del mundo. La kazaja tuvo más trabajo ante Coco Gauff, campeona en Nueva York en 2023, a la que tuvo que remontar para imponerse en tres sets por 3-6, 6-4, 6-4.

La tenista estadounidense arrancó muy firme el choque y se llevó el primer set después de romper el servicio de su rival con 3-2 arriba en el marcador y de no conceder ni una sola opción de rotura. Rybakina reaccionó en el segundo y pareció equilibrar el partido con su primer 'break' para ponerse por delante 4-1, pero Gauff la replicó poco después para restablecer la igualdad (4-4).

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Sin embargo, la segunda cabeza de serie en el torneo se terminó llevando la manga con otra nueva rotura y forzó un tercer y definitivo parcial que tuvo un desenlace tenso y emocionante. La kazaja logró 'break' para ponerse 5-3, pero no aprovechó su servicio y dio vida a la americana que tampoco pudo con los nervios y lo volvió a entregar ya de forma fatal.