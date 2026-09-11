Hutíes avanzan por la costa yemení hasta la estratégica isla de Mayun, en el mar Rojo

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Saná, 11 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes tomaron este viernes el control del distrito de Dhubab, en la costa suroccidental del Yemen y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, y avanzaban hacia la estratégica isla de Mayun -también conocida como Perim-, informaron a EFE fuentes militares yemeníes.

Las fuentes indicaron que los combatientes hutíes llegaron a Dhubab desde Moca, la ciudad portuaria del mar Rojo que habían capturado el jueves por la tarde, prolongando así un rápido avance a lo largo de la costa occidental del Yemen.

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Asimismo, señalaron que dichas fuerzas intentaban ahora llegar a Mayun, isla situada en el centro del estrecho de Bab al Mandeb, cuya toma otorgaría al grupo el control sobre uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo.