11/09/2026 Manuel Díaz 'El Cordobés', su rotunda defensa de su hija Alba tras confesar que ha engordado 6 kilos. Abanderada del movimiento 'body positive' y siempre a favor de que no se juzguen los cuerpos de cada uno ante las críticas que ha recibido por su oscilación de peso en los últimos tiempos, Alba Díaz vuelve a protagonizar titulares después de confesar en redes sociales que le da "vértigo" volver al gimnasio tras el verano porque ha cogido 6 kilos al relajarse y dejar a un lado su habitual práctica de deporte. "Van a ver que he engordado, van a estar como observándome" ha reflexionado, asegurando que si vuelve al gym es por ella "y no para que me aplaudan ni para que me digan qué bien estoy ni qué mal estoy". "La única persona a la que le tienes que dar explicaciones es a ti", ha reivindicado, defendiendo que más allá de lo que los demás piensen de ella lo más importante es estar a gusto cuando se mira al espejo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Abanderada del movimiento 'body positive' y siempre a favor de que no se juzguen los cuerpos de cada uno ante las críticas que ha recibido por su oscilación de peso en los últimos tiempos, Alba Díaz vuelve a protagonizar titulares después de confesar en redes sociales que le da "vértigo" volver al gimnasio tras el verano porque ha cogido 6 kilos al relajarse y dejar a un lado su habitual práctica de deporte. "Van a ver que he engordado, van a estar como observándome" ha reflexionado, asegurando que si vuelve al gym es por ella "y no para que me aplaudan ni para que me digan qué bien estoy ni qué mal estoy". "La única persona a la que le tienes que dar explicaciones es a ti", ha reivindicado, defendiendo que más allá de lo que los demás piensen de ella lo más importante es estar a gusto cuando se mira al espejo.

Un aplaudido mensaje al que ha reaccionado su padre, Manuel Díaz 'El Córdobes', a su paso por el FesTVal de Vitoria para presentar 'Masterchef Celebrity Legends' junto a otras leyendas de 'Masterchef' que han tenido una segunda oportunidad para hacerse con la victoria en el popular concurso de TVE, como David Bustamante, Paz Vega, Bibiana Fernández, Anabel Alonso, o Santiago Segura.

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"Pues si ha engordado 6 kilos... ¡Qué va! Está fenomenal, eso lo veo. Pero le da miedo ir al gimnasio, claro, y a mí también porque te coge el profesor allí y te pone ahí a hacer flexiones. Está guapísima, que está espectacular. Le da miedo ir al gimnasio, no, que es muy floja, niña. Vete al gimnasio y entrena. Es lo que tienes que hacer, déjate de miedo" ha afirmado entre risas, dejando claro que aunque a él le parece que Alba está perfecta así, no está de más que deje la pereza a un lado para retomar sus hábitos deportivos.

Presumiendo de su faceta de padrazo, 'El Cordobés' ha revelado que "mis hijos dicen que el mejor arroz del mundo es el mío. No es tan bueno porque yo no soy un buen cocinero, pero en casa lo llevan comiendo desde que son chicos y les gusta". "Algo de cocina están aprendiendo, sobre todo Manuel -el mayor de los dos hijos que tiene con Virginia Troconis- que está estudiando en Madrid, que ya vive en un piso con tres amigos más, y algunas veces me llama para preguntarme cómo se hacen algunas recetas" nos ha contado, asegurando que el plato estrella del joven es "la tortila de papas".

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