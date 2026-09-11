Agencias

El ministro de Exteriores polaco llega en una visita no anunciada a Kiev

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Berlín, 11 sep (EFE).- El ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, llegó en la mañana del viernes a Kiev en una visita no anunciada, según informó él mismo a través de su cuenta de X.

"Buenos días desde Kiev", escribió en un breve mensaje que acompaña una foto en la que se ve al ministro siendo recibido en la estación de Kiev a su salida del tren.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores polaco, Maciej Wewiór, declaró a la agencia polaca PAP que esta visita "es una muestra de apoyo a Ucrania, que se encuentra en plena lucha".

"Cuanto más fuerte ataca Rusia, más hay que apoyar a Ucrania", afirmó.

El programa de la visita de Sikorski a Kiev todavía no ha trascendido. EFE

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