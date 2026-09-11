Joan Laporta reafirma su defensa "de la catalanidad", de la lengua y de la cultura

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reafirmado este viernes la defensa del club "de la catalanidad abierta al mundo", de la lengua catalana, de la cultura y de las libertades individuales y colectivas.

Lo ha dicho tras la tradicional ofrenda floral al monumento Rafael Casanova por la Diada, donde ha subrayado las "raíces profundamente catalanas" que, ha dicho, dan sentido al Barça.

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Laporta ha dicho que el club ha ido participando en la ofrenda a Rafael Casanova "siempre que los vientos de la democracia lo han permitido, dado que ha habido momentos en los que los vientos no soplaban a favor".