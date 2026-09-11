Comienzan en Perú los ejercicios militares Unitas 2026, con fuerzas navales de 23 países

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Lima, 10 sep (EFE).- Más de 5.000 militares de fuerzas navales de 23 países participarán en la sexagésima cuarta edición de los ejercicios Unitas, que se desarrollan desde el 10 al 24 de septiembre en Perú, con maniobras tanto en el océano Pacífico como en lagos y en ríos de la Amazonía.

Entre los países participantes en esta ocasión están Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Argentina y España, con unidades como buques, submarinos, aeronaves, fuerzas anfibias y medios no tripulados.

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Destacan el buque de combate litoral estadounidense Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), la fragata española Álvaro De Bazán (F-101), la fragata colombiana Almirante Padilla (FM-51), el destructor argentino Almirante Brown, la corbeta ecuatoriana Manabí (CM-12), el remolcador ecuatoriano Imbabura (RA-72) y el patrullero chileno Cabo Odger (OPV-84).

También participará el P-8 Poseidón, la aeronave de patrulla marítima de Estados Unidos, que aportará capacidades de guerra antisubmarina, antisuperficie e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

En esta ocasión también se incorporarán a las maniobras capacidades de ciberdefensa.

Los ejercicios permitirán fortalecer la interoperabilidad, cooperación y capacidad de respuesta conjunta de las fuerzas participantes frente a los desafíos del dominio marítimo, según señaló la Marina de Guerra del Perú, en su calidad de anfitrión. EFE