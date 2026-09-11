EE.UU. otorga 2,5 millones de dólares para la lucha contra la trata de personas en Bolivia

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La Paz, 10 sep (EFE).- Estados Unidos destinó 2,5 millones de dólares para fortalecer la lucha contra la trata de personas en Bolivia por medio del proyecto de Save the Children 'Actuando juntos contra la Trata' (Atfat, en inglés), informó este jueves la Embajada estadounidense en Bolivia.

El anuncio se realizó en un acto en la Cancillería de Bolivia, a la cabeza del titular de esa cartera, Héctor Huanca, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Erik Martini.

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El diplomático estadounidense mencionó, según un comunicado, que los recursos buscan "fortalecer la lucha contra la trata de personas en Bolivia" a través del proyecto, que ya inició y durará cinco años, con el fin de "proteger a las personas en condiciones de mayor riesgo y asistir a las víctimas".

El proyecto otorga el 57 % del presupuesto a "acciones de protección" de víctimas y el 43 % a la "prevención, reducción de riesgos y cambio social".

Las actividades se realizan junto a entidades estratégicas de protección de derechos humanos y se centran en las ciudades de La Paz, El Alto y Desaguadero, por su cercanía con Perú; además de las orientales Santa Cruz y Guayaramerín, próximas a Brasil, con la intención de "asegurar una articulación binacional efectiva", señala la nota.

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La directora país de Save the Children en Bolivia, Marianela Montes, mencionó que la ejecución de Atfat "marca un hito y representa un avance significativo en la lucha contra la trata de personas" y destacó las acciones de protección y atención de víctimas y sobrevivientes.

El proyecto consiste principalmente en el fortalecimiento de refugios y centros de acogida, además de la formación de funcionarios y equipos de atención a las víctimas, mientras que en la labor de prevención impulsa campañas de concienciación y la formación de sistemas comunitarios de alerta temprana para la reducción de riesgos.

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Desde que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008.

Ese año, el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al embajador estadounidense, Philip Goldberg, y posteriormente también a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU., acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

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Durante el Gobierno de Paz, Bolivia y EE.UU. han profundizado sus lazos de cooperación y apoyo logístico, además de fortalecimiento en la lucha contra el crimen organizado. EFE