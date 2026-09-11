Eugenio Derbez lleva a ‘El Juicio’ las fallas de la justicia y los límites de la venganza

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Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- La desigualdad ante la ley, la impunidad y la delgada frontera entre buscar justicia y tomarla por propia mano atraviesan ‘El Juicio’, una serie inspirada en casos reales de abuso sexual dirigida y escrita por Daniel Krauze y protagonizada por Eugenio Derbez y Pedro Alonso, en la que se cuestiona un sistema donde el poder y los recursos pueden inclinar la balanza.

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“La justicia, en el sistema de este tiempo, puede ser algo perversa”, afirmó en entrevista con EFE el actor español Pedro Alonso, quien señaló que el problema trasciende incluso la corrupción y alcanza las propias posibilidades que ofrece el sistema a quienes cuentan con mayores recursos.

“Muchas veces alguien puede decir tengo un paquete de abogados porque tengo mucho dinero’” y estos “van a localizar la forma de desmontar este proceso judicial. Y es una perversión”, sostuvo el intérprete.

Alonso, conocido internacionalmente por ‘La casa de papel’, había decidido tomarse un descanso cuando recibió la propuesta y su primera intención fue rechazarla. Sin embargo, después de leer dos capítulos continuó con un tercero y terminó los ocho guiones “del tirón” durante un fin de semana.

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Lo convenció, explicó, que la serie combinara la historia basada en crímenes reales y el suspense sin frivolizar sobre asuntos como la violencia de género y la violencia estructural.

Para Alonso, esta última no surge de un único lugar, sino de “una cadena de cosas” que puede terminar dejando a una persona en una situación de violencia sin herramientas para reaccionar. La propuesta le interesó precisamente porque obliga a mirar también las responsabilidades individuales y colectivas que suelen quedar ocultas.

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“Es que yo hice, es que yo sentí, es que yo miré para otro lado”, ejemplificó el actor sobre esas conductas que la serie intenta poner sobre la mesa.

El proyecto nació de una investigación del periodista León Krauze y posteriormente incorporó el trabajo de Daniel Krauze con víctimas y sobrevivientes de abuso sexual.

Los creadores optaron por mezclar diferentes historias reales en lugar de reconstruir un único caso, precisamente para evitar identificar y revictimizar a quienes denunciaron.

“Creemos que era una historia que se necesita contar”, explicó Derbez, quien apuntó que los problemas de impartición de justicia existen en diferentes países, aunque consideró que en Latinoamérica adquieren especial relevancia por “la impunidad” y “la corrupción”.

“En una sociedad justa tiene que escucharse a la víctima, cosa que no siempre sucede”, afirmó Derbez, pero advirtió que al mismo tiempo “se tiene que seguir un debido proceso con el acusado”.

“Mientras no haya estas dos cosas, no puede haber un equilibrio y no puede haber justicia”, añadió.

Para Daniel Krauze, la pregunta central surgió también de su experiencia como padre.

“¿Hasta dónde estaría dispuesto yo a llegar para que no le pasara nada, para protegerla, para defenderla en caso de que le ocurriera algo?”, recordó.

Alonso, por su parte, consideró que esa ausencia de certezas constituye uno de los principales valores de la historia: cuando la justicia deja de ofrecer respuestas claras, tampoco resulta sencillo distinguir entre víctimas y culpables, justicia y venganza.

“Lo que mola es cuando tú no sabes exactamente qué pensar”, afirmó.

Y ahí, para el actor, la serie traslada el dilema de la pantalla al espectador: ya no se trata únicamente de juzgar las decisiones de sus personajes, sino de preguntarse desde qué certezas se les condena o absuelve. EFE

(foto)(video)