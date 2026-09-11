El PIB de Reino Unido acelera su crecimiento mensual en julio en una décima, hasta el 0,4%

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El Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,4% durante el pasado mes de julio, una décima más que en junio y cuatro décimas más que en mayo, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

El repunte de la actividad durante el sexto mes de 2026 reflejó un aumento del 0,4% en el sector servicios británico, del 0,2% en la producción manufacturera y del 0,1% en la construcción.

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De este modo, la ONS ha estimado que el PIB real creció un 0,4% en el trimestre finalizado en julio (mayo-julio) en comparación con los tres meses anteriores (febrero-abril), periodo en el que también registró una expansión del 0,4%.

El sector servicios fue el que más contribuyó al crecimiento del PIB británico en el trimestre mayo-julio, con un aumento del 0,6%, mientras que la construcción y la producción manufacturera decrecieron un 0,5% cada una.