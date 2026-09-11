El mercado transaccional de México registró 166 operaciones hasta agosto por 11.280 millones de euros

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El mercado transaccional de México contabilizó hasta agosto un total de 166 fusiones y adquisiciones (M&A), entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 13.080 millones de dólares (11.280 millones de euros).

Según se desprende del informe mensual de TTR Data, los datos reflejan un retroceso interanual del 17% tanto en el número de transacciones como en su valor.

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Los sectores inmobiliario y de software fueron los más activos frente a las cifras de hace un año, con un total de 28 y 25 operaciones y un incremento del valor del 56% en el primer caso y una variación nula en el segundo.

Se realizaron 44 compras de activos por 2.351 millones de dólares (2.027 millones de euros), 40 de capital riesgo por 1.089 millones de dólares (939,1 millones de euros) y otras 14 de capital privado por 3.379 millones de dólares (2.914 millones de euros).

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TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Gas Natural del Noroeste, distribuidora mexicana controlada por Simsa, la cual ha completado la adquisición del 100% de Ecogás a Sempra Infrastructure Partners por 502,1 millones de dólares (433 millones de euros).