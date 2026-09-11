Detienen a un hombre por la venta de droga en un centro comercial de Puerto Rico, en Mogán (Gran Canaria)

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La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) ha detenido este miércoles, 9 de septiembre, a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por la venta de cocaína en el Centro Comercial Puerto Rico.

Los hechos se produjeron el citado día, sobre las 22.00 horas, después de que en el marco de un dispositivo policial desplegado en esta zona comercial y de ocio para prevenir y combatir la venta de drogas estupefacientes en espacios de gran afluencia, los agentes observaron lo que parecía una transacción relacionada con sustancias estupefacientes.

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Por ello, procedieron a identificar a las personas implicadas, localizando un envoltorio que su portador manifestó contenía cocaína y que, según expuso, acababa de adquirir por un importe de 40 euros.

También en este registro efectuado al presunto vendedor, los agentes le intervinieron 815 euros en efectivo. Por todo ello, se realizó la detención de este hombre que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil.

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