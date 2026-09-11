Lula lidera la intención de voto con el 39 % pero Bolsonaro acorta distancias, con un 35 %

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São Paulo, 11 sep (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las presidenciales de octubre, permanece al frente de las encuestas con el 39 % de la intención de voto, pero el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival, lo escolta con el 35 % y sigue reduciendo distancia.

El mandatario progresista subió un punto porcentual respecto al 38 % que registraba hace una semana, mientras que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro sumó dos puntos, desde el 33 % previo, según el sondeo divulgado este viernes por la firma Datafolha.

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La encuesta también confirmó que, por detrás de Lula y de Bolsonaro, el escritor Augusto Cury, del partido centrista Avante, se consolidó como el tercero en la disputa con una intención de voto del 6 %.

Sin embargo, Cury perdió dos puntos porcentuales frente a la encuesta anterior, que lo posicionaba en el 8 % de la intención de voto.

Le sigue el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, aspirante por el centroderechista Partido Social Democrático (PSD), con un 4 %; el ultraderechista Renan Santos, del partido Misión, con un 3 %, y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, del partido derechista Novo, con un 2 %.

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En la simulación para una eventual segunda vuelta, el actual jefe de Estado obtendría un 46 % de los apoyos frente a un 44 % del senador opositor.

Estos resultados repiten las cifras de la medición anterior y mantienen a ambos candidatos en un empate técnico dentro del margen de error del sondeo, que es de dos puntos porcentuales.

La encuesta de Datafolha entrevistó a 2.002 electores entre el martes y el jueves de esta semana, bajo el impacto de la crisis institucional que se desató dentro del Tribunal Supremo.

El trabajo de campo concluyó antes de que este viernes se revelara que Flávio Bolsonaro está siendo investigado desde julio en un caso sobre la presunta financiación ilegal de 'Dark Horse', la película biográfica sobre su padre.

A menos de un mes de las elecciones, que se celebrarán el 4 de octubre, la Corte Suprema desclasificó hoy 25,3 gigabytes de material, entre documentos, vídeos y audios, de la causa que investiga a Daniel Vorcaro, propietario del banco Master y presunto responsable del mayor fraude financiero de la historia del país.

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La decisión del alto tribunal de sacar a la luz los expedientes se produce a raíz de una crisis institucional en la que se ve sometido desde que el magistrado André Mendonça, relator de la causa del Master, desclasificó un informe policial que mostró la proximidad entre Vorcaro y su colega Alexandre de Moraes.

En mensajes encontrados en el celular del banquero, este le pide al juez información sobre las operaciones policiales en curso en su contra, así como ayuda para tratar de retrasarlas.

De Moraes acusó hoy a Mendonça, nombrado en 2021 por el entonces mandatario Jair Bolsonaro, de guiarse por motivaciones políticas al indagar sobre su relación con Vorcaro.

Por su parte, Flávio Bolsonaro intentó capitalizar electoralmente la crisis del Supremo para asociar a De Moraes, principal adversario del bolsonarismo, con Lula y así acortar distancias en las encuestas.

Sin embargo, la nueva investigación en su contra ha vuelto a centrar la atención pública sobre él y su círculo familiar. EFE