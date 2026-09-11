Colapinto: "Es una emocionante nueva pista, muy divertida de pilotar"

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el decimoquinto tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves que el Madring "es una emocionante nueva pista" en la que es "muy divertido pilotar".

"El Madring es realmente una emocionante nueva pista. Pasamos mucho tiempo en el simulador preparándonos para ello, así que pilotar en ella por primer vez hoy ha sido realmente muy divertido", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos.

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"Se trata realmente de un circuito interesante, muy rápido de principio a fin, y en el que es fundamental que todo funcione a la perfección. En cuanto a lo que a nuestra jornada s refiere, la primera sesión de entrenamientos libres se centró en familiarizarnos con el circuito y mejorar poco a poco", comentó el argentino, que seguirá siendo piloto de Alpine al menos un curso más y que el pasado domingo acabó noveno en Monza (Italia), donde pudo haber concluido mucho más arriba de no haber sufrido una salida de pista cuando rodaba en cuarta posición.

"Como es habitual, en la segunda sesión hicimos pruebas con poco y mucho combustible para obtener ideas y datos que nos sirvieran de base para el resto del fin de semana", explicó el piloto de Pilar en Madrid, donde vivió hace años.

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"Necesitamos encontrar puntos de mejora y ahora nos dedicaremos a pasar tiempo con el equipo y los ingenieros para encontrar la dirección óptima de la configuración", manifestó Colapinto.