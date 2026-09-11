Álvarez de Toledo (PP): "Sin democracia no habrá salud económica y solo harán negocio algunos buitres"

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La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido este viernes que en Venezuela hay que seguir defendiendo una transición hacia la democracia frente a "la tentación de algunos sectores" de centrarse solo en lo económico, pues "sin salud democrática no habrá salud económica", sino únicamente negocio para algunos "buitres".

"No se podrán hacer negocios de verdad si no hay salud democrática previa. Y eso significa unas elecciones libres, significa el regreso de María Corina Machado y significa la legitimación a través de las urnas de cualquier transición", declaró la popular durante un encuentro con periodistas en Las Palmas de Gran Canaria.

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Para la dirigente del PP, "la corrupta no va a ser la regeneradora", en referencia Delcy Rodríguez, de quien dijo que "no puede ser la solución a los estragos causados" por ella misma y el régimen. "Hay que seguir presionando a sectores que son perfectamente conscientes de que si quieren ver inversión real, de fondo, estructural en Venezuela, tiene que haber un cambio democrático antes".

EVITAR QUE HAGAN NEGOCIO LOS "VELOCIRAPTORES CLEPTÓCRATAS"

Se trata de evitar que "se forren" los "buitres y cleptócratas", los "velociraptores cleptócratas" los denominó: "Si quieres que Venezuela vuelva a ser fuente de verdad de riqueza, de inversión, etcétera, tiene que haber un cambio total en las instituciones y tiene que salir toda esa cúpula criminal. Todos los que participaron en el saqueo del país no pueden reconstruir un país. Pueden seguir saqueándolo, pero no reconstruirlo".

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