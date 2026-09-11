México detiene a estadounidense ligada al tráfico de armas para el Cartel de Sinaloa

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Ciudad de México, 11 sep (EFE).- Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en el fronterizo estado de Sonora a una ciudadana estadounidense identificada como operadora logística de una facción del Cartel de Sinaloa vinculada al tráfico de armamento, informaron este viernes autoridades federales.

La detención fue efectuada durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del puente fronterizo entre México y Estados Unidos, en el municipio de San Luis Río Colorado.

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En el operativo, las autoridades aseguraron además 5.445 cartuchos útiles y un vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación representa una afectación estimada en más de 1,65 millones de pesos (unos 97.500 dólares) a las estructuras operativa y financiera del grupo delictivo en la región noroeste del país.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En el operativo participó la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

La detención ocurre mientras el tráfico de armas desde Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda de seguridad bilateral, en la que Washington exige mayores acciones de México contra el fentanilo y los carteles, mientras el Gobierno mexicano reclama frenar el armamento que llega a las organizaciones criminales.

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Datos publicados este año por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) señalan que el 71 % de las 32.144 armas recuperadas en México en 2025 y enviadas a ese organismo para su rastreo fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país.

La propia ATF advierte que las armas sometidas a rastreo no constituyen una muestra representativa de todas las utilizadas por el crimen.

El Gobierno mexicano ha informado que, desde febrero de 2025, la denominada Operación Frontera Norte ha dejado más de 14.000 detenidos y 9.829 armas de fuego decomisadas, además de cerca de dos millones de cartuchos.

Sonora, que comparte más de 500 kilómetros de frontera con Arizona, es una de las zonas donde operan facciones vinculadas al Cartel de Sinaloa y otros grupos criminales que disputan rutas para el tráfico de drogas, armas y personas hacia ambos lados de la frontera. EFE

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