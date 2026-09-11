Alonso: "Seguimos teniendo un gran déficit en las rectas con el motor, pero lo hemos aceptado"

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El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reveló que siguen "teniendo un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia" del AMR26, pero esto ya lo tienen "aceptado por el momento", aunque "no hay problemas" con la manejabilidad del coche.

"Los Libres 1 fueron más para familiarizarnos con el circuito después del trabajo del simulador. Después en los Libres 2 intentamos optimizar un poco el coche y el 'set-up', pero desafortunadamente tuvimos algunos problemas. Estamos un poco atrás del programa durante el fin de semana, pero intentaremos recuperarnos mañana en Libres 3", narró Alonso en declaraciones a F1.

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El asturiano, que tuvo un par de rifirrafes en la pista con Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y Alex Albon (Williams), explicó que "hasta ahora todo está bien" con el monoplaza y "no hay problemas", pero no todo es bueno." Todavía tenemos un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia, pero eso es algo que hemos aceptado en este momento", dijo.

"La clasificación dependerá del rendimiento de los coches y cuánta batería y potencia tienes. Pero en la carrera, debemos estar focalizados, no tocar los muros y ver la bandera de cuadros. Quizás eso sea suficiente para obtener un buen resultado", concluyó sobre el estreno de Madring con el Gran Premio de España.

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