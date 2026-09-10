Viernes 11 de septiembre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 10 sep (EFE).-

Nueva York.- Nueva York conmemora este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos y marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos.

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Arlington (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en el Pentágono en un evento conmemorativo por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

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Nueva York.- El exagente del FBI Mark Rossini todos los días recuerda que pudo haber impedido las muertes del 11S y, aunque este viernes se cumplen 25 años del mayor atentado de la historia, esta tortura sigue sin dejarle vivir en paz, según narra en una entrevista con EFE.

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Palawan (Filipinas).- Los equipos de rescate filipinos continúan la búsqueda de decenas de personas desaparecidas tras el incendio de un ferri la noche del miércoles, que cubría la ruta desde Manila a la turística Palawan, con al menos cinco fallecidos.

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Santiago de Chile.- El presidente chileno, José Antonio Kast, el primero desde el retorno de la democracia que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, enfrenta su primera conmemoración del golpe militar como jefe de Estado, con múltiples cuestionamientos a su política de derechos humanos y recortes a programa de búsqueda de detenidos desaparecidos.

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Tucson (EE.UU.) - La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, comenzó a finales de agosto en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O'odham, que considera que el proyecto viola su soberanía, amenaza el medioambiente y resulta innecesario ante la caída del "95 %" en las detenciones migratorias en ese sector.

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Caracas.- Familiares de los presos políticos acuden a la sede de la presidencia de Venezuela para exigirle a Delcy Rodríguez la libertad de sus parientes.

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Sao Paulo.- Se cumple el primer año desde que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, inmerso en la campaña para su reelección.

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Montevideo.- Comienza la edición 121 de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que reúne a los mejores exponentes de la genética animal, maquinaria, agroinsumos y tecnología aplicada a la producción agropecuaria. (Vídeo)(Foto)

Umán (Ucrania).- Decenas de miles de judíos de todo el mundo viajan a Uman un año más a pesar de la guerra para pasar el Año Nuevo judío junto a la tumba del rabino jasídico Najman de Bréslev.

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Nairobi.- El gran debate de la primera Bienal Panafricana: ¿Existe la arquitectura de África?

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París.- El Ayuntamiento de París organiza un karaoke gigante de Céline Dion, en vísperas del retorno de la estrella canadiense a los escenarios, que se producirá en París con una serie de 16 conciertos.

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Venecia (Italia).- Russell Crowe confiesa su pasión por la música en el Festival de Venecia con la presentación de su documental ‘What Love Builds’, estrenado fuera de concurso.(Vídeo)(Foto)

Venecia (Italia).- El Festival de Venecia clausura su carrera por el León de Oro con el estreno de 'Ritorno a Buenos Aires', del italo-chileno Marco Bechis y 'A Bit Of Light' del iraní Ali Asgari.

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epp/EFETV

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