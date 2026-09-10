Al menos un muerto y varios heridos en un ataque de Israel al norte de Jan Yunis

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Al menos un palestino ha muerto y varios más han resultado heridos a causa de un bombardeo perpetrado este jueves por el Ejército de Israel contra un vehículo al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

De acuerdo a las informaciones de la agencia palestina de noticias Sanad, el ataque ha tenido lugar en Hamad, una zona residencial a las afueras de Jan Yunis, sin que haya por el momento un balance preciso de heridos. La única víctima mortal hasta el momento es un hombre de 33 años identificado como Momen Yabr Abu Labda.

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El bombardeo también ha provocado un incendio en el automóvil e importantes daños en un bloque de pisos aledaño, según ha informado el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto y, en su lugar, han confirmado el ataque perpetrado en la víspera contra la ciudad de Gaza, en el que murió Fará Ahmed Abdel Mayid Hamed, miembro del Consejo Militar de las Brigadas Ezzedín al Qassam en Cisjordania.

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El fallecido, conocido como Abú Hamed, formaba parte del brazo armado de Hamás en Silwad, un municipio al noroeste de la ciudad cisjordana de Ramala, y había llegado a la Franja de Gaza en el marco de un intercambio de presos con Israel en 2011, tras pasar ocho años en una cárcel israelí.

Fue detenido en 2003 tras participar en octubre de ese año en un atentado en el que murieron tres militares israelíes, según han indicado las FDI en redes sociales. Antes, llevó a cabo numerosos ataques contra el Ejército israelí, incluido durante la Segunda Intifada en el año 2000.

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