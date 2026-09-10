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Rescatan a ocho personas en una finca utilizada como hospital clandestino del CJNG en el oeste de México

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La Fiscalía del estado mexicano de Jalisco ha anunciado este jueves que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo un operativo en una finca ubicada en la localidad de Tecalitlán y utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un hospital clandestino, que ha permitido rescatar a ocho hombres presuntamente reclutados por el grupo y detener a otras seis personas.

"Estaban ahí en contra de su voluntad. Todos son hombres de entre 16 y 43 años. Uno de ellos dijo ser originario de la Ciudad de México, uno más de Guerrero, dos de Michoacán y uno más de Sinaloa", ha detallado el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, con respecto a los rescatados en una rueda de prensa recogida posteriormente por un comunicado de la Fiscalía.

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Las fuerzas de seguridad han incautado en la finca --utilizada "como un espacio de resguardo para personas que presentaban alguna lesión o requerían recuperación física"-- droga, diversos medicamentos, así como botas ortopédicas, muletas, una báscula, botas tácticas y cien cartuchos.

"La oportuna intervención operativa permitió también la detención en el lugar de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años; tres de Jalisco, uno más de Tepic, otro de Colima y uno más de Michoacán, señalados como los probables captores de las víctimas", ha precisado la Fiscalía del estado mexicano.

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Las ocho personas liberadas han sido trasladadas a Guadalajara para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias, mientras que los detenidos han pasado a disposición judicial por delitos de trata de personas y desaparición forzada.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas se iniciaron tras la denuncia por la desaparición de un joven de 20 años en San Pedro Tlaquepaque tras acudir a un supuesto empleo en un rancho. Las pesquisas permitieron ubicarle en la citada finca.

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