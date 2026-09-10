Un matrimonio y sus hijas de 8 y 12 años mueren en un ataque israelí a su casa en Gaza

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Jerusalén, 10 sep (EFE).- Un matrimonio y sus hijas de 8 y 12 años murieron en un ataque israelí perpetrado este jueves contra su casa en el extremo norte de la Franja Gaza, según informó a EFE el hospital gazatí Shifa, que recibió los cuerpos.

El ataque se produjo en la zona de Beit Lahia, situada en el norte de la ciudad de Gaza y cerca de las posiciones donde están apostadas las tropas israelíes, que controlan más del 60 % de la Franja palestina.

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La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, indicó que el ataque lo lanzó un dron israelí, que varias personas más resultaron heridas en el bombardeo y que podría haber desaparecidos entre los escombros.

Añadió que Israel atacó este jueves con artillería las zonas al este de la ciudad de Gaza (norte), mientras que los buques de la armada israelí abrieron fuego en las aguas frente a Jan Yunis (sur).

Consultado por EFE, el Ejército israelí dijo estar comprobando la información sobre los ataques.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este jueves, las tropas israelíes han matado a 73.669 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.358 desde la entrada en vigor del alto el fugo hace ahora once meses.

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A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que dejan varios muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a miembros de Hamás, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están las tropas israelíes. EFE