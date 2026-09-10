Jueves, 10 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok, 10 sep (EFE).-

Dallas (EE.UU.).- El Comité Nacional Republicano clausura una convención extraordinaria de dos días, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

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Berlín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, da una rueda de prensa con el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, y participa en el cierre de la Conferencia de Embajadores organizada por el Ministerio germano de Exteriores.

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Lima.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Perú para reunirse con su nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori, con el objetivo de explorar oportunidades de mejorar las relaciones comerciales y la cooperación en seguridad y defensa.

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Palawan (Filipinas).- Cinco personas han muerto y 87 permanecen desaparecidas tras el incendio de un barco de pasajeros cerca de la costa de la isla de Coron, un conocido destino turístico de Filipinas, según indicaron este jueves los guardacostas, sin que se sepan aún las causas del incendio ni las nacionalidades de las personas que iban a bordo.

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Katmandú.- Nepal ha recuperado 1.367 cuerpos y mantiene a 5.133 personas sin localizar, entre ellas 587 turistas extranjeros, frente a los 43 muertos y 519 desaparecidos contabilizados por las autoridades chinas en el Tíbet, donde 261 de quienes siguen sin localizar son extranjeros de 23 países.

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Miami (EE.UU.).- Una corte federal en Miami analizará este jueves una demanda presentada por 992 cubanos que buscan que EE.UU. los regularice en base al permiso temporal que les concedieron las autoridades tras entrar por la frontera con México, lo que marcaría un precedente para unos 600.000 migrantes cubanos.

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Bogotá.- La decisión del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de deportar a los migrantes que se encuentren en situación irregular ha disparado la incertidumbre entre muchos extranjeros, especialmente entre la comunidad venezolana, así como sus visitas a Migración para tratar de legalizar su situación.

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Jiangxi (China).- El balance de muertos por los deslizamientos de tierra registrados en los últimos días en el sureste de China subió a 16, después de que los equipos de rescate hallaran sin vida a los tres desaparecidos que seguían siendo buscados en la provincia de Jiangxi.

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Bangkok.- Decenas de tailandeses se manifiestan a las afueras de la embajada de Israel en Bangkok en rechazo a los diversos episodios de faltas de respeto a ciudadanos y a la cultura del país por parte de nacionales israelíes.

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Berlín.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria en Berlín, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. El BCE también publica sus nuevas proyecciones de inflación y crecimiento.

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París.- Continúa en París la cumbre internacional del espacio organizada por Francia.

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Cali (Colombia).- La ciudad colombiana de Cali rinde un homenaje a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que hace un mes -el 10 de agosto- devastó a esta ciudad, la principal del suroeste del país.

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São Paulo (Brasil).- Los adolescentes internados en la Fundación Casa, correccional que acoge a menores infractores en el estado de São Paulo, aprenden a jugar ajedrez dentro del programa socioeducativo del centro.

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París.- El patio de honor del monumental complejo de Los Inválidos, en París, reabre tras una gran reforma destinada a mejorar su preservación y accesibilidad.

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Venecia (Italia).- La dupla colombiana de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas estrena su película ‘El fin de los tiempos’ en la Semana Internacional de la Crítica, concurso paralelo e independiente del Festival de Venecia.

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Venecia (Italia).- La chilena Alba Gaviraghi estrena su primer cortometraje ‘Una fortaleza’ en el concurso de la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias cinematográficas.

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Venecia (Italia). - La destrucción de la Franja de Gaza se cuela en la competición por el León de Oro del Festival de Venecia con el documental 'Naza', rodado por Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo de la oscarizada ‘No Other Land’.

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Nueva York (EE.UU.).- El arte se convierte en memoria del 11-S con 'Ground Zero 360 - Remembrance', una exposición que reúne en Nueva York a artistas españoles e internacionales con motivo del 25 aniversario de los atentados y que busca rendir homenaje a las víctimas y reivindicar la capacidad de resiliencia frente a la tragedia.

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Nueva York (EE.UU.).- El diseñador estadounidense Tommy Hilfiger vuelve a la Semana de la Moda de Nueva York con un desfile en el Hotel Plaza al que se especula que asistirán la cantante Taylor Swift y su marido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ya que su perro aparece en la campaña de la marca.

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Londres.- Inauguración de la escultura 'Lady In Blue', de la artista neoyorquina Tschabalala Self, como parte de la instalación rotatoria del 'Cuarto Pedestal' de la plaza Trafalgar Square de Londres.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El icónico dúo romántico Sin Bandera conversa con EFE sobre el arranca de su esperada gira por Estados Unidos con 'Escenas Tour', un espectáculo que celebra más de dos décadas de trayectoria fusionando la nostalgia de sus más grandes éxitos con la frescura de su nueva producción discográfica.

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Toronto (Canadá).- La 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se inicia este jueves con "Being Heumann", de la oscarizada Siân Heder, sobre la activista Judith Heumann y la histórica ocupación en 1977 de un edificio federal de San Francisco, con Ruth Madeley y Mark Ruffalo en los principales papeles.

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Nueva York (EE.UU.).- El director Gustavo Dudamel asumirá su cargo como director de la New York Philharmonic en un evento inaugural que se celebrará en el Radio City Music Hall y contará con la participación de artistas invitados como Lizzo, St. Vincent, Aaron Tveit y Joaquina.

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Montevideo.- Campeón mundial de snipe en 1989 y olímpico por primera vez en Barcelona 1992, el regatista uruguayo Ricardo Fabini afrontará a los 59 años el reto de participar en unos Juegos Suramericanos junto a la deportista más joven que tendrá el certamen: su hija Marina, de 14 años.

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srp/cdp/EFE

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